Подполье: ВС РФ поразили установку HIMARS, из которой ВСУ обстреливали Крым

ВС РФ нанесли удар по объектам в пригороде Николаева, поразив как минимум одну американскую установку РСЗО HIMARS, посредством которой украинские боевики обстреливали Крым и левобережную часть Херсонской области.
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