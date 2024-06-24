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Турция пытается усидеть на двух стульях. В.В.Путин свой стул отодвигает. Интересно, как теперь будет называться поза Эрдогана?

Турция пытается усидеть на двух стульях. В.В.Путин свой стул отодвигает. Интересно, как теперь будет называться поза Эрдогана?

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Помните, как в разгар зерновой сделки В.В.Путин своим решением взял и отменил её?! Какой вой поднялся на западных болотах.

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