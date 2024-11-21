Дубинский: Зеленского не пригласили на саммит G20 из-за отказа обсуждать мир

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, прокомментировал отсутствие Владимира Зеленского на саммите «Большой двадцатки» (G20).
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