Дикие нравы и распутство: о чем на самом деле рассказывает «Тысяча и одна ночь»

Что вы знаете о сказках тысячи и одной ночи? Это не риторический вопрос потому, что большинство довольствуется общеизвестным стереотипом: это известная арабская сказка про красавицу Шахерезаду, ставшую заложницей жестокосердного царя Шахрияра, который каждую ночь заводил себе новую жену, а наутро отрубал ей голову.
Популярные статьи
- Иван Охлобыстин: Отчего возникла тенденция знаменитых людей непочтительно отзываться о россиянах? Скажу так: мы сами эту тенденцию создали, возведя в ранг знаменитостей шлюх и сумасшедших!
- Почему Сталин называл русский народ «исключительным»
- В первых двух боях Зина вынесла из-под огня 42 раненых и уничтожила 11 фашистов...
Свежие комментарии