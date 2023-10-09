Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Отношения КНР и США. Часть VII: Холодная война или холодный мир?

Отношения КНР и США. Часть VII: Холодная война или холодный мир?

Плавно переходя от дел давно минувших дней к современному состоянию, необходимо отметить, что историография проблематики объективно беднеет, аутентичных источников пока немного, поэтому судить приходится по однозначным фактам, основываясь на уже выявленной динамике стратегии и тактики сторон.

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