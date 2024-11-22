Синоптик предупредил о снежном циклоне «Каэтано» в Москве и области 23 ноября

В субботу, 23 ноября, столичный регион накроет циклон «Каэтано», в результате которого высота снежного покрова в отдельных районах Подмосковья может достичь 9—14 см, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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