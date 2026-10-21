Расходы иностранных туристов в Японии по данным Японского агентства по туризму, за девять месяцев по сентябрь включительно достигли рекордной отметки в 7,06 триллиона иен (3,7 трлн руб.
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