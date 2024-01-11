Вологодчина сделала важный шаг к спасению детей

Вологодская область стала очередным регионом России, где началась борьба с кровавым культом Молоха.Вологодское областное заксобрание приняло внесённый главой региона Георгием Филимоновым закон "О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Вологодской области", сообщил учредитель Царьграда, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев: Благодарю Георгия Юрьевича за активную поддержку этой инициативы Всемирного Русского Народного Собора.