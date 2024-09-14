Тюменцы стали чаще покупать жилье за наличку

Жители Тюменской области стали активнее приобретать жилье за наличный расчет. Количество покупок таким способом увеличилось в два раза, сообщил руководитель дополнительного офиса агентства «СОВА Недвижимость» Максим Емельянов.
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