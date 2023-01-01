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«Бостон» набрал очки в 21 домашнем матче подряд со старта сезона и повторил рекорд клуба. «Брюинс» лидируют в НХЛ с 60 очками в 36 играх

«Бостон» набрал очки в 21 домашнем матче подряд со старта сезона и повторил рекорд клуба. Сегодня «Брюинс» уступили «Баффало» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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