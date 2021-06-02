Украинская мечта об американских «котиках»

То ли осознание собственной вторичности, то ли ментальная привычка перекладывать свои проблемы на других привели украинских мудрецов к идее, что Крым (а, возможно, и Донбасс) Киеву вернут американские то ли «котики», то ли тюлени, то ли моржи.