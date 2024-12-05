Всевидящий глаз: Бандеровская смерть затаится в стратосфере

Юрий Ильинов

Горячие финские парни готовятся отражать нападение русских в тылу русской армии В который уже раз убеждаюсь в том, что память человеческая мало отличается от рыбьей. Если рыбка забывает о рыболовном крючке, по утверждению рыбаков, минут через десять-пятнадцать, то человеку нужно чуть больше времени. Вот и все отличия. Это не зависит от места проживания человека, пола, расы или вероисповедания. Это пуганная ворона куста боится, а мы… Вот «белые и пушистые финны». «Добрые соседи»... О чем они думают, когда раскручивают военную истерию у себя в стране, когда «записались» в НАТО в ускоренном порядке? А мы о чем думаем? О том, что «если завтра война», то мы?.. Опять на цифры смотрим? Нас много, а финнов мало? У нас армия ого-го, а у них пшик? «Они же не идиоты нападать на нас». Ну да, это для «рыбок», а я напомню один факт. В 20 веке у нас было четыре крупных конфликта. Первый начался в 1918-м, затем в 1920-м, дальше 1941-й, ну и 1944-й. Кто был инициатором в первых трех из них? Маленькая и беззащитная Финляндия! Вспоминаем? А во время Великой Отечественной где были самые ожесточенные бои на севере? И с кем? Опять «безобидные». А почему? Мурманск!!! Тогда финны не дошли до автомобильной и железной дороги несколько десятков километров, а их, этих самых километров, всего 200, если считать от границы. Двести километров — и всё. Мурманск отрезан от страны… Сегодня не изменилось почти ничего. Автомобильная дорога стала федеральной трассой «Кола», да и «железка» действует в том же режиме. Разве что появился крупный город (по северным меркам, естественно) Костомукша в 30 километрах от границы да крупный металлургический комбинат — Костомукшский ГОК. Как-никак город потому и появился, что рядом крупнейшее в Европе месторождение железной руды… Теперь ещё об одной «мине», которую мы пока «не замечаем». Не замечаем, хотя разговоры о ней велись ещё тогда, когда МО РФ приняло решение восстановить Московский и Ленинградский ВО. В СССР, несмотря на «мир, дружбу, кукурузу» с финнами, в Карелии стояли войска и пограничные войска. Сегодня, несмотря на приказ МО о создании корпуса в этих местах, брошенные когда-то военные городки так и не заселены… Зачем я об этом напомнил? Так всё, как обычно, просто. О том, что финнам до ж/д и авто дорог необходимо пройти 200 километров, я написал выше, а вот о том, что и нашим войскам, посланным на прикрытие границы, необходимо будет пройти столько же, нет. От Костомукши до Сегежи (тоже крупный городок, но меньше, чем Костомукша) — 200 км, а до Петрозаводска — 500! Возможно, кто-то сейчас подумал о том, что финнам это не надо. Живут спокойно, зачем затевать очередную заваруху?.. Увы, почитайте финскую прессу, послушайте финских экспертов и политиков. Там выросло поколение, которое не знает о 1944-м. Не хочет знать. А вот о 1941-м помнят. И довольно громко кричат о реванше, о возврате «финских» территорий. Пока, подчеркну, пока, финны побаиваются воевать с Россией. А хочется им очень. Думаю, боязнь эта вызвана не силой русского оружия, а... избранным президентом Трампом. Кто его знает, что придумает этот непредсказуемый человек. А в одиночку дергаться на Москву страшно. Даже с помощью НАТО страшно... То, что сегодня происходит на российско-финской границе, лично на меня навеяло воспоминания из детства. Когда мы «мстили» соседке, которая рассказала родителям о наших шалостях, тем, что звонили в дверь и убегали... Ну и классических Моську и слона. Пакостят помаленьку…