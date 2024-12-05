Всевидящий глаз: Бандеровская смерть затаится в стратосфере Российская авиация задействует в СВО самые передовые разработки На фото: бомбардировщик Ту-95 «Ростех» озвучил две громкие новости, которые мгновенно огорчили западных оборонных экспертов.
Всевидящий глаз: Бандеровская смерть затаится в стратосфере
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Юрий Ильинов
Горячие финские парни готовятся отражать нападение русских в тылу русской армии В который уже раз убеждаюсь в том, что память человеческая мало отличается от рыбьей. Если рыбка забывает о рыболовном крючке, по утверждению рыбаков, минут через десять-пятнадцать, то человеку нужно чуть больше времени. Вот и все отличия. Это не зависит от места проживания человека, пола, расы или вероисповедания. Это пуганная ворона куста боится, а мы… Вот «белые и пушистые финны». «Добрые соседи»... О чем они думают, когда раскручивают военную истерию у себя в стране, когда «записались» в НАТО в ускоренном порядке? А мы о чем думаем? О том, что «если завтра война», то мы?.. Опять на цифры смотрим? Нас много, а финнов мало? У нас армия ого-го, а у них пшик? «Они же не идиоты нападать на нас». Ну да, это для «рыбок», а я напомню один факт. В 20 веке у нас было четыре крупных конфликта. Первый начался в 1918-м, затем в 1920-м, дальше 1941-й, ну и 1944-й. Кто был инициатором в первых трех из них? Маленькая и беззащитная Финляндия! Вспоминаем? А во время Великой Отечественной где были самые ожесточенные бои на севере? И с кем? Опять «безобидные». А почему? Мурманск!!! Тогда финны не дошли до автомобильной и железной дороги несколько десятков километров, а их, этих самых километров, всего 200, если считать от границы. Двести километров — и всё. Мурманск отрезан от страны… Сегодня не изменилось почти ничего. Автомобильная дорога стала федеральной трассой «Кола», да и «железка» действует в том же режиме. Разве что появился крупный город (по северным меркам, естественно) Костомукша в 30 километрах от границы да крупный металлургический комбинат — Костомукшский ГОК. Как-никак город потому и появился, что рядом крупнейшее в Европе месторождение железной руды… Теперь ещё об одной «мине», которую мы пока «не замечаем». Не замечаем, хотя разговоры о ней велись ещё тогда, когда МО РФ приняло решение восстановить Московский и Ленинградский ВО. В СССР, несмотря на «мир, дружбу, кукурузу» с финнами, в Карелии стояли войска и пограничные войска. Сегодня, несмотря на приказ МО о создании корпуса в этих местах, брошенные когда-то военные городки так и не заселены… Зачем я об этом напомнил? Так всё, как обычно, просто. О том, что финнам до ж/д и авто дорог необходимо пройти 200 километров, я написал выше, а вот о том, что и нашим войскам, посланным на прикрытие границы, необходимо будет пройти столько же, нет. От Костомукши до Сегежи (тоже крупный городок, но меньше, чем Костомукша) — 200 км, а до Петрозаводска — 500! Возможно, кто-то сейчас подумал о том, что финнам это не надо. Живут спокойно, зачем затевать очередную заваруху?.. Увы, почитайте финскую прессу, послушайте финских экспертов и политиков. Там выросло поколение, которое не знает о 1944-м. Не хочет знать. А вот о 1941-м помнят. И довольно громко кричат о реванше, о возврате «финских» территорий. Пока, подчеркну, пока, финны побаиваются воевать с Россией. А хочется им очень. Думаю, боязнь эта вызвана не силой русского оружия, а... избранным президентом Трампом. Кто его знает, что придумает этот непредсказуемый человек. А в одиночку дергаться на Москву страшно. Даже с помощью НАТО страшно... То, что сегодня происходит на российско-финской границе, лично на меня навеяло воспоминания из детства. Когда мы «мстили» соседке, которая рассказала родителям о наших шалостях, тем, что звонили в дверь и убегали... Ну и классических Моську и слона. Пакостят помаленьку…
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17 час.
Юрий Ильинов
«Кирвес 24» не оборонительные учения Итак, после вступления в НАТО Финляндия проявила невиданную ранее активность в деле «укрепления обороны» стран альянса. Сейчас на её территории, практически на границе с Россией, проходят очередные учения. С одной стороны, вроде бы всё понятно. Россия рядом, и опасность близка. Но, с другой стороны, кто-то может назвать хоть одного российского политика, который бы озвучил территориальные претензии к финнам? Я про простых людей даже не говорю. Ну живут и живут. Масло и другие молочные продукты неплохо делают. Бумагу всякую, мебель... Да много чего, что с удовольствием покупают в России. Когда разговор заходит о Финляндии, точнее о том, какая военная истерия там царит, большинство россиян делает большие глаза. «Правительство сдурело. А народ-то наш. Хорошо к нам относится». Интересно, а кто выбирал это правительство, этого президента и прочих «антироссийских» деятелей? Кто поддерживает антироссийскую риторику? Мы ищем какие-то оправдания для Финляндии. Американцы надавили? ЕС грозится не покупать финские товары? В Суоми слишком много «понаехавших», которые влияют на мнение местных жителей? Ну не можем мы поверить, что друг может стать врагом просто так, без причины. Хотя пример Украины у всех перед глазами. Чтобы друг превратился во врага, достаточно просто верить. Именно так. Просто верить, хотеть верить. Говорят, что всё время Россия притворялась другом, значит, это правда. Враг часто прикидывается другом. Мы верим. А факты? А кому они нужны? Это же российская пропаганда. В данном случае «сыграла» идея подготовки России к вторжению в Финляндию. Теперь о самих учениях. Возможно, привыкшим к десяткам тысяч военнослужащих читателям они покажутся игрушечными. Ну, 2800 человек военнослужащих, до 600 единиц техники, включая танки, бронетранспортеры, вертолеты... Полк егерского спецназа «Утти». «Играют» на территории в районе муниципалитета Кухмо, в 70 километрах от границы. Вроде ничего интересного. Если бы не бойцы бригады «Кайнуу». По некоторым данным, они привлечены к участию в основной, боевой части учений. Кроме того, что это одна из трех бригад постоянной готовности, основная бригада по подготовке резервистов, это ещё и база базирования подразделений быстрого реагирования финской армии. Один из батальонов именно этой бригады, батальон Кайнууских егерей (Kainuun jääkäripataljoona), и является аналогом ССО в других странах. Вот их-то и привлекли к боевой части. Их специализация — разведка и диверсии в тылу противника. До 2023 года таких специалистов в финской армии не было. Опять же, некоторые источники говорят о том, что егеря отрабатывают скрытое выдвижение к линии фронта, проникновение в тыл и проведение диверсий. Ну чисто оборонительные мероприятия отрабатывают горячие финские парни. Что делать нам Действительно, стоит ли принимать какие-то меры в связи с усилением антирусской истерии в Финляндии? А это важно? Если говорить честно, ну проспали наступление на Курскую область, прозевали наступление на Алеппо в Сирии. Ну будет ещё и перерезанная дорога в Мурманск. Суджа, Алеппо и Костомукша... Мы же потом, когда силы соберем, когда разозлимся… Когда-то давно скандальный боец ММА, брат Федора Емельяненко, Александр Емельяненко, сказал фразу, которая просто врезалась в память. Не могу цитировать по памяти, но суть такая: мы, русские, — оригинальный народ. Поначалу немного побаиваемся, семь раз отмеряем, а потом нам становится пофигу (малость смягчил Александра), и вот тогда-то уже нас боятся все… Так может, хватит побаиваться? Пора уже переходить к следующей фазе? Когда нам становится пофиг? Посмотрите вокруг, сколько государств-карликов вдруг стали агрессивными. Кто только не жаждет нас укусить. Один раз показали «Орешник». Думаю, этого не хватит. А вот «бабахнуть» ядерную бомбу где-нибудь на полигоне вполне достаточно будет. Но это не отменяет реагирование на более «низком» уровне. Север становится одним из регионов соперничества. Слишком много полезных ископаемых там найдено. Север надо укреплять, в том числе и в военном отношении. Противостояние в этом регионе только начинается. Финляндия сегодня выступает в одном ряду с Норвегией, Швецией, Данией, США и Канадой… С учетом более 1000 км сухопутных границ с этой страной, стоит подумать о возможных провокациях...
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17 час.
Иван Ураганов
От горячих финских парней,вполне можно гадостей получить.
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15 час.
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