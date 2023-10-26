С организацией службы ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово ознакомился глава Департамента Федеральной полиции Эфиопии, курирующий вопросы безопасности на авиационном транспорте

В аэровокзальном комплексе аэропорта гостя сопровождал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка линейного управления подполковник полиции Игорь Белов.
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