Космический аппарат в интересах Министерства обороны России. Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.
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Космический аппарат в интересах Министерства обороны России. Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.
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