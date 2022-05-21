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Денис Черышев объявил об уходе из «Валенсии»

Денис Черышев объявил об уходе из «Валенсии»

Полузащитник сборной России Денис Черышев объявил об уходе из «Валенсии». «96 матчей в чемпионате, 122 матча во всех турнирах, замечательные четыре года я защищал цвета «Валенсии», что было бы невозможно без каждого из членов этой великой семьи.

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