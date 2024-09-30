В ДТП с автобусом под Краснодаром пострадал 31 человек

Количество пострадавших после столкновения грузового автомобиля и автобуса в Краснодарском крае выросло до 31 человека, об этои 30 сентября сообщает региональный оперштаб со ссылкой на данные минздрава Краснодарского края.
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