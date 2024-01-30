Цены на токен Storj (STORJ) упали после того, как команда перевела значительное количество токенов на биржу Binance

Storj, платформа облачного хранения данных с открытым исходным кодом на основе блокчейна, увидела падение цены своих токенов после того, как команда перевела значительное количество токенов STORJ на биржу Binance.
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