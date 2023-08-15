Военное обозрение

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Чипы и ракеты: Япония превращается в гегемона на Дальнем Востоке

Чипы и ракеты: Япония превращается в гегемона на Дальнем Востоке

Первым делом полупроводники Современное состояние Японии можно охарактеризовать двумя вызовами. Первый – это стремление создать собственную полупроводниковую индустрию.

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