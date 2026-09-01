Денис Мацуев и Молодежный симфонический оркестр выступят во Владивостоке

3 сентября во Владивостоке в рамках ХI Восточного экономического форума пройдет гала-концерт с участием народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева и Российского национального молодежного симфонического оркестра (РНМСО).
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