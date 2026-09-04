Орловские учителя вошли в топ по зарплатам

Орелстат обнародовал свежие данные по среднему заработку в регионе за июнь 2026 года. Если верить официальным отчетам, орловские кошельки к началу лета ощутимо потяжелели: среднее число в ведомостях перевалило за 75 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Клычков прокоммен...
- ВУ Клычков прокоммен...
- АС Зюганов похвастал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым