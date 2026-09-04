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Орловские учителя вошли в топ по зарплатам

Орловские учителя вошли в топ по зарплатам

Орелстат обнародовал свежие данные по среднему заработку в регионе за июнь 2026 года. Если верить официальным отчетам, орловские кошельки к началу лета ощутимо потяжелели: среднее число в ведомостях перевалило за 75 тысяч рублей.

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