Новогодние каникулы 2024-2025 состоятся? Куда перенесли выходные, что придумали чиновники из-за обстановки в стране Ольга БезродняяПеренос выходных на протяжении года позволил скорректировать продолжительность новогодних каникул, увеличив их.
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