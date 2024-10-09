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Новогодние каникулы 2024-2025 состоятся? Куда перенесли выходные, что придумали чиновники из-за обстановки в стране

Новогодние каникулы 2024-2025 состоятся? Куда перенесли выходные, что придумали чиновники из-за обстановки в стране

Новогодние каникулы 2024-2025 состоятся? Куда перенесли выходные, что придумали чиновники из-за обстановки в стране Ольга БезродняяПеренос выходных на протяжении года позволил скорректировать продолжительность новогодних каникул, увеличив их.

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