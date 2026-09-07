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Более 200 собак приняли участие во всероссийском фестивале «Таксы Чехова»

Более 200 собак приняли участие во всероссийском фестивале «Таксы Чехова»

В музее-заповеднике «Мелихово» 6 сентября в 20-й раз прошел фестиваль «Таксы Чехова». Несмотря на дождливую погоду, мероприятие посетили более 700 человек.

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