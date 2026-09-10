НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Муса Җәлил исемендәге Минзәлә педагогика көллияте студентлары татарча диктант яздылар

8 сентябрь көнне Муса Җәлил исемендәге Минзәлә педагогика көллияте студентлары рус һәм татар филологиясе укытучылары белән берлектә Россия Федерациясе Президентының 2025 елның 4 нче ноябрендәге 798 нче номерлы Указы белән расланган «Россия халыклары телләрендә «Россия - Халыклар йорты» Бөтенроссия диктанты акциясенә кушылдылар.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым