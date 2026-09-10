Муса Җәлил исемендәге Минзәлә педагогика көллияте студентлары татарча диктант яздылар

8 сентябрь көнне Муса Җәлил исемендәге Минзәлә педагогика көллияте студентлары рус һәм татар филологиясе укытучылары белән берлектә Россия Федерациясе Президентының 2025 елның 4 нче ноябрендәге 798 нче номерлы Указы белән расланган «Россия халыклары телләрендә «Россия - Халыклар йорты» Бөтенроссия диктанты акциясенә кушылдылар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым