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Матвиенко сочла преемственностью политики кандидатуру Лаврова на пост главы МИД

Матвиенко сочла преемственностью политики кандидатуру Лаврова на пост главы МИД

ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков Представленная на пост главы МИД России кандидатура Сергея Лаврова подтверждает преемственность внешней политики и продолжение независимого курса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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