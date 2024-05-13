Матвиенко сочла преемственностью политики кандидатуру Лаврова на пост главы МИД

ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков Представленная на пост главы МИД России кандидатура Сергея Лаврова подтверждает преемственность внешней политики и продолжение независимого курса, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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