Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Политический пердимонокль

Политический пердимонокль

Российские СМИ радостно подхватили новость о том, что якобы Турция собирается выйти из НАТО. Связано это, дескать, с тем, что Анкара вступает против вхождения в НАТО Швеции, которая проводит в отношении Турции достаточно независимую политику.

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