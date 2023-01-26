Политический пердимонокль

Российские СМИ радостно подхватили новость о том, что якобы Турция собирается выйти из НАТО. Связано это, дескать, с тем, что Анкара вступает против вхождения в НАТО Швеции, которая проводит в отношении Турции достаточно независимую политику.
Российские СМИ радостно подхватили новость о том, что якобы Турция собирается выйти из НАТО. Связано это, дескать, с тем, что Анкара вступает против вхождения в НАТО Швеции, которая проводит в отношении Турции достаточно независимую политику.
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