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Мостовой о «Зените»: «Раздутый денежный пузырь, люди там отдыхают – знают, что ниже 2-го места не опустятся. С таким составом, елки-палки, 10 иностранцев, еще 8 в запасе»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о старте сезона для « Зенита ».

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