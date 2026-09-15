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Nicaraguan woman awaits U.S. return after deportation

A Nicaraguan woman deported by U.S. immigration authorities while seeking to reopen her case was due in immigration court Tuesday.

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