Shot: Милохин помогает семье приемного отца, покинувшей дом из-за поджога

Приемный отец популярного тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев вместе с семьей вынужден жить в гостиницах и арендованных квартирах из-за того, что неизвестные попытались поджечь их дом и оставили записку с угрозами.
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