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Ну есть у меня ковер. На стене есть, и на полу. И кому до этого дело? Мне уютно в моем доме. А мода уходит и возвраща...
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