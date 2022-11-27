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  • Ира
    Ну есть у меня ковер. На стене есть, и на полу. И кому до этого дело? Мне уютно в моем доме. А мода уходит и возвраща...Ковровая эпопея С...
  • Татьяна Собколова
    👍👍👍Ковровая эпопея С...
  • Лидия
    И тепло, и уют, и красота. Люблю ковры.Ковровая эпопея С...

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