Экс-баскетболистка УГМК Бриттни Грайнер, осужденная за контрабанду наркотиков, выиграла золото на Олимпиаде во Франции

Бывшая американская баскетболистка екатеринбургской команды УГМК Бриттни Грайнер, которую два года назад приговорили к 9 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, выиграла золото на Олимпиаде во Франции.
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