Жители Челябинска превратили свалку в цветник с гортензиями

В Челябинске ликвидировали стихийную свалку в поселке Западный, возникшую из-за разлетавшегося с контейнерной площадки мусора, после чего на освободившемся участке высадили гортензии, голубые ели и туи.
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