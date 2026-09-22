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Царьград

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Жители Челябинска превратили свалку в цветник с гортензиями

Жители Челябинска превратили свалку в цветник с гортензиями

В Челябинске ликвидировали стихийную свалку в поселке Западный, возникшую из-за разлетавшегося с контейнерной площадки мусора, после чего на освободившемся участке высадили гортензии, голубые ели и туи.

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