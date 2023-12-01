CNN: Взрывы в железнодорожном туннеле в Бурятии устроили спецслужбы Украины

Подрыв цистерн с топливом стал причиной пожара грузового поезда в Северомуйском тоннеле в Бурятии.К теракту на железной дороге в Бурятии, который произошел в ночь на 29 ноября, приложили руку диверсанты Службы безопасности Украины.
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