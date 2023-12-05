Русские школы закрывают из-за мигрантской кори: Гастарбайтеры требуют больше денег "на здоровье"

Александр Александров

Мигранты неплохо пристроились в России, получая баснословную материальную поддержку. Хватит кормить иностранцев. Госдума намерена ограничить выплату пособий для мигрантов Россия широко открыла двери перед гражданами бывших республик, особенно из Закавказья и Средней Азии. Слабые экономики привели к массовой миграции, образованию многочисленных диаспор. Абсолютно непонятным остается практика раздавать российское гражданство людям, не умеющим сказать несколько слов на русском языке. Обретение паспорта позволяет перевозить целые семьи для комфортного благоустройства. Как правило присутствуют дети в составе 4-6 малышей. Для них находится место в детсадах и школах, местные жители лишаются подобных льгот. Родители начинают получать пенсии, государство не забывает выплачивать различные пособия несовершеннолетним. В зависимости от региона содержание семей обходится ежегодно минимум в 700-750 тысяч рублей. Зачастую сумма вырастает до 2-2.5 миллионов рублей. Оплаты производят за счет налогоплательщиков. Мигранты нередко скрывают доходы, устраиваются неофициально и соответственно не пополняют российский бюджет. Следует приступить к выдворению иностранцев, проживающих нелегально и нарушающих законы. Потребуется ограничить количество прибывших до разумных пределов (А лучше ВСЕХ) с помощью депортации на исторические родины. Чемодан - вокзал - кишлак - любимый ишак. Не надо лезть в православный монастырь, со своим уставом. Зачем они сюда едут? За лучшей жизнью? А они хоть раз задумывались почему здесь жизнь лучше? Потому что пока они пасли баранов у себя на родине, не сильно утруждая себя получением знаний, россияне заканчивали школы, учились в институтах и осваивали те дисциплины, о которых среднеазиатские баи даже не слышали. Честно говоря если бы эти республики в свое время не вошли в состав СССР, то местное население до сих пор бы справляло нужду в поле. Если кого-то, что-то не устраивает, то просто не приезжайте в Россию. Все эти республики в 90-е так сильно хотели стать самостоятельными, что бежали из СССР сломя голову, искренне веря, что они и "сами с усами". Так что же вам мешает жить самостоятельно и развиваться вдали от столь ненавистного соседа? Все домой, в родной кишлак и аул. Все Аббосы, Абдуворисы, Абдулы, Бекдосбеки, Джамшиды, Гульчатаи, Жонибеки, Ибрагимы, и разные Сухробы, Фаридуны, Усмоны, Бехзоды, Мастурбеки, Убайдулло, Пердыгули, Насри-ниссо.