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Александра Трусова: «Всех мексиканцев поздравляю с наступающим Днем независимости! Буду очень скучать!»

Спортсменка проводила в стране мастер-классы. «Спасибо за приглашение, за теплый приём и отличную организацию мероприятия! Всех мексиканцев поздравляю с наступающим Днем независимости Мексики! Буду очень скучать! До скорой встречи», – написала Трусова.

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