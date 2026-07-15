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Происшествия

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Председатель СК России принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Всероссийского государственного университета юстиции

Председатель СК России принял участие в торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Всероссийского государственного университета юстиции

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин принял участие в торжественном вручении дипломов выпускникам 2026 года Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России).

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