БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 610 подписчиков

Зеленский перетряхивает кабинет министров — возможно, в последний раз

Зеленский перетряхивает кабинет министров — возможно, в последний раз

Военный эксперт Ян Гагин: «Сейчас мы должны воспользоваться моментом кадровой чистки в МОУ, сделать выводы — и пойти в наступление» Ирина Мишина На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Francesco Fotia / Keystone Press Agency / Global Look Press) Материал комментируют: Борис Шмелев Николай Азаров Глава киевского режима Зеленский объявил о кардинальных перестановках в своем кабинете министров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии