Зеленский перетряхивает кабинет министров — возможно, в последний раз

Военный эксперт Ян Гагин: «Сейчас мы должны воспользоваться моментом кадровой чистки в МОУ, сделать выводы — и пойти в наступление» Ирина Мишина На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Francesco Fotia / Keystone Press Agency / Global Look Press) Материал комментируют: Борис Шмелев Николай Азаров Глава киевского режима Зеленский объявил о кардинальных перестановках в своем кабинете министров.