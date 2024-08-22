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В Госдуме назвали «неуместной» трату 16 млн рублей на концерт SHAMAN в Оренбурге

В Госдуме назвали «неуместной» трату 16 млн рублей на концерт SHAMAN в Оренбурге

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала "неуместным" решение выделить 16 млн рублей из бюджета Оренбургской области на проведение концерта Shaman на фоне последствий разрушительного паводка и попросила губернатора Дениса Паслера разобраться в сложившейся ситуации.

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