В Госдуме назвали «неуместной» трату 16 млн рублей на концерт SHAMAN в Оренбурге

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала "неуместным" решение выделить 16 млн рублей из бюджета Оренбургской области на проведение концерта Shaman на фоне последствий разрушительного паводка и попросила губернатора Дениса Паслера разобраться в сложившейся ситуации.