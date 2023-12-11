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High North News: шведы и финны имеют особую важность для НАТО

High North News: шведы и финны имеют особую важность для НАТО

О том, как именно готовятся к военному столкновению Североатлантического альянса с Российской Федерацией на Крайнем Севере, пишет председатель комитета по международным отношениям и обороне Британии Генри Эштон на норвежском ресурсе High North News.

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