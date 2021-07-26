Как беременным и родителям-одиночкам получить новые пособия – ПФР

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. С 1 июля в РФ появились два новых вида пособия, которые выплачивает Пенсионный фонд: родителям, которые в одиночку воспитывают детей, и беременным женщинам, которые стали на учет в ранние сроки беременности.