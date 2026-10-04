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Спорт Уик-Энд

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Нокаут! Роман Копылов сразил камерунца Готье

Нокаут! Роман Копылов сразил камерунца Готье

Российский боец отправил в нокаут камерунца Атебу Готье на турнире UFC 332 в Солт‑Лейк‑Сити (США). Бой прошел в главном карде в рамках среднего веса и завершился нокаутом в первом раунде.

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