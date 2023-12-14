«Ъ»: Профильные специалисты жалуются на снижение доходов

Около 35% IT-специалистов в Российской Федерации сообщили о снижении своих доходов. Помимо этого, сотрудники данной сферы жалуются на ухудшение возможностей удалённой работы и воздействие рестрикций, введённых странами Запада.
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