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«Ъ»: Профильные специалисты жалуются на снижение доходов

«Ъ»: Профильные специалисты жалуются на снижение доходов

Около 35% IT-специалистов в Российской Федерации сообщили о снижении своих доходов. Помимо этого, сотрудники данной сферы жалуются на ухудшение возможностей удалённой работы и воздействие рестрикций, введённых странами Запада.

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