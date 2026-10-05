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Происшествия

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«Мой наставник»: сотрудница УМВД России по Ненецкому автономному округу поздравила любимого учителя

«Мой наставник»: сотрудница УМВД России по Ненецкому автономному округу поздравила любимого учителя

В День учителя старший специалист группы специальной связи Центра информационных технологий, связи и защиты информации УМВД России по Ненецкому автономному округу капитан внутренней службы Олеся Шевелева присоединилась к Всероссийской акции «Мой наставник».

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