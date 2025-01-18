Хинштейн заявил в правоохранительные органы о нескольких курских чиновниках

КУРСК, 19 января, ФедералПресс. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе встречи с жителями приграничных районов сообщил, что передал в правоохранительные органы информацию о нескольких чиновниках, работающих в регионе.