Хинштейн заявил в правоохранительные органы о нескольких курских чиновниках

КУРСК, 19 января, ФедералПресс. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в ходе встречи с жителями приграничных районов сообщил, что передал в правоохранительные органы информацию о нескольких чиновниках, работающих в регионе.
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