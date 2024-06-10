Осужденный экс-глава КНБ Казахстана Масимов попросил Токаева о помиловании

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов, который был осужден за госизмену, попытку захвата власти и превышение полномочий, обратился к президенту республики Касым-Жомарту Токаеву с прошением о помиловании.
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