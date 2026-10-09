Индекс Мосбиржи снизился на 0,3% в пятницу

Лукойл подешевел на 1%, Газпром вырос на 0,1%, акции Сбербанка прибавили 0,2%, Роснефть снизилась на 0,2%.
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