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Индекс Мосбиржи снизился на 0,3% в пятницу

Индекс Мосбиржи снизился на 0,3% в пятницу

Лукойл подешевел на 1%, Газпром вырос на 0,1%, акции Сбербанка прибавили 0,2%, Роснефть снизилась на 0,2%.

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