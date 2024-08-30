Главный профилактолог ЯНАО Токарев советует отказаться от солений

Употребление солений может привести к онкологическим заболеваниям. Такое предупреждение северянам сделал главный профилактолог ЯНАО и внештатный специалист Минздрава Сергей Токарев в студии «Север-Пресса».
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