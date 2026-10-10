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1 подписчик

Он подарил мне кольцо, а я вернула его в ломбард, чтобы оплатить его же долги

Он подарил мне кольцо, а я вернула его в ломбард, чтобы оплатить его же долги

Я пыталась спасти его от коллекторов так же отчаянно, как человек пытается удержать воду в ладонях. Всё время казалось: вот сейчас я сделаю ещё одно усилие — позвоню, договорюсь, найду деньги, — и всё станет нормально.

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