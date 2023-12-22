«Свободная инициатива свободных людей»: о традиции викингских походов у древних скандинавов

С исторической точки зрения эпохой викингов принято считать период скандинавской экспансии, начало которой связывают с нападением на английский монастырь Святого Кутберта на острове Линдисфарн в 793 году, а конец – с битвами при Стамфорд Бридже и Гастингсе в 1066 году.
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