Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам, наступающим на Курском фронте и у Запорожье (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за тепловизоры, мачту, антенны, оборудование для fpv Андрея и Светлану из Москвы, Александра и Евгения из Белоусова, за генератор компанию «Ротор-М», за автоинструменты фонд «Русская тройка».